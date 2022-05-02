الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ: "يسعدني زيارة السعودية علنًا"

مسألة انضمام السعودية إلى اتفاقيات ابراهيم ليست متعلقة بإسرائيل حصرًا، وإنما بعوامل داخلية سعودية

صرح رئيس الدولة الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ بأنه سيكون "سعيدًا بزيارة مملكة السعودية علنًا"، وذلك خلال مقابلة مطولة أجرتها معه بمناسبة عيد الاستقلال لدولة إسرائيل صحيفة "يسرائيل هيوم" وسيتم نشرها كاملة في ملحق يوم الاستقلال بعد غد الأربعاء.

وبضمن ما جاء من تصريحات للرئيس حول السعودية قال" على السعوديين الانضمام إلى عائلة اتفاقيات ابراهيم، وبالطبع سيسرني الوصول في زيارة علنية إلى السعودية في المستقبل". وأشار الرئيس الإسرائيلي إلى أن مسألة انضمام السعودية إلى اتفاقيات ابراهيم ليست متعلقة بإسرائيل حصرًا، وإنما بعوامل داخلية سعودية وبالعلاقات السعودية الأمريكية.

وتطرق هرتسوغ في تلك المقابلة التي سيتم نشرها الأربعاء عشية عيد الاستقلال إلى علاقاته مع كل من رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد لا سيما على خلفية دوره في التطورات على صعيد العلاقات مع الدول في الجوار وزياراته الأخيرة لتركيا والأردن.

وأضاف هرتسوغ معلقًا على الأزمة السياسية في إسرائيل منذ عام 2019 "سأفعل كل شيء للمساهمة في الاستقرار، ليس في الرؤية السياسية لمن سيقود، ولكن في ضمان عملية سياسية صحية. فانعدام الاستقرار يؤثر بشكل مباشر على نوعية حياتنا، تكلفة المعيشة وتعليم أطفالنا".

وحول اندماج الأحزاب العربية في الائتلاف الحكومي قال الرئيس: "هذه مسألة سياسية، لكن العملية الطبيعية لدمج عوامل من المجتمع العربي في طاولة صناع القرار كانت متوقعة على الجدول الزمني، ويجب السماح لهذا الاندماج بالتحقق في المستويات العليا، إنها عملية تحدث في جميع الدول ".