سلطان عُمان يدعو الرئيس الإيراني لزيارة العاصمة مسقط

وكالة الأنباء العُمانية إن "السلطان هيثم ورئيسي تبادلا التهاني بمناسبة عيد الفطر"، دون مزيد من التفاصيل

أكدت وكالة الأنباء "إيرنا" الإيرانية، اليوم الإثنين، أن سلطان عُمان هيثم بن طارق، دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى زيارة العاصمة مسقط.

وقالت الوكالة، إن "السلطان هيثم تبادل مع الرئيس الإيراني التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال اتصال هاتفي بينهما مساء أمس الأحد"، مشيرة إلى أنه "وجه للرئيسي الإيراني الدعوة لزيارة السلطنة"، حسب موقع الخليج أون لاين.

وأضافت الوكالة، أن "رئيسي هنأ سلطان عمان وحكومة وشعب بلاده بعيد الفطر السعيد، متمنياً له موفور الصحة والعافية، وللشعب العماني السعادة والازدهار".

وفي نفس السياق، قالت وكالة الأنباء العُمانية إن "السلطان هيثم ورئيسي تبادلا التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر"، دون مزيد من التفاصيل.

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وكان إبراهيم رئيسي، قد قام بزيارة لقطر لتكون وجهته الخليجية الأولى بعد توليه السلطة في أغسطس/آب الماضي، حيث زار الدوحة على رأس وفد رفيع المستوى؛ لحضور قمة كبار مُصدّري الغاز التي استضافتها قطر في الـ22 من فبراير/شباط الماضي.

ويشار إلى أنه شهدت العاصمة العراقية بغداد مؤخراً جولة جديدة من المحادثات بين ممثلين من السعودية وإيران بوساطة عُمانية، بهدف إعادة العلاقة بين البلدين، وإنهاء قطيعة دامت سنوات.