استطلاع جديد في إسرائيل يظهر انقسامات عميقة بين مختلف شرائح المجتمع

أجرى الاستطلاع، كاميل فوكس من جامعة تل أبيب، بمشاركة 1100 شخص يهودي و 200 شخص آخر غير يهودي.

قام "معهد سياسات الشعب اليهودي"، اليوم الإثنين، بإصدار مؤشر التعددية السنوي، حيث وجد من خلاله أن هناك انقسامات عميقة ومتعمقة بين مختلف شرائح المجتمع الإسرائيلي، من العلمانية والوطنية والدينية والأرثوذكسية المتطرفة والعربية.

وأجرى الاستطلاع، أحد رواد استطلاعات الرأي في إسرائيل، كاميل فوكس من جامعة تل أبيب، وذلك بمشاركة 1100 شخص يهودي و 200 شخص آخر غير يهودي.

وأكد الاستطلاع أن العرب الإسرائيليين من المرجح الآن أن يؤمنوا بأن اليهود الإسرائيليين متطرفون أكثر مما كانوا عليه قبل أربع سنوات، حيث قال 8 في المائة فقط إن “فئة قليلة” من اليهود الإسرائيليين كانوا متطرفين اليوم مقارنة بـ 23 في المائة أكدو ذلك في عام 2018.

وكان نصف الإسرائيليين اليمينيين قالوا في عام 2021، إنهم يؤمنون بآفاق “مستقبل مشترك” بين اليهود والعرب، بينما وافق هذا العام 28 في المئة فقط على هذا الرأي،

لكن هذا الانخفاض الكبير قابله إسرائيليون يساريون ازدادوا ثقة، حيث قال 88في المئة إنهم يؤمنون بإمكانية مستقبل مشترك هذا العام، مقارنة بـ 70 في المئة قالوا ذلك العام الماضي.