وزير الأمن الإسرائيلي يصنف 4 من مقاتلي داعش على أنهم إرهابيون أجانب بناءً على طلب أمريكي

قال مكتب غانتس إن "هذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها وزارة الأمن الإسرائيلية نشطاء إرهابيين أجانب"

أعلن مكتب وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الاثنين، أن أربعة أعضاء بارزين في تنظيم الدولة الإسلامية صنفوا على أنهم نشطاء إرهابيون أجانب.

وقال مكتب غانتس إن "هذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها وزارة الأمن الإسرائيلية نشطاء إرهابيين أجانب بناء على طلب من الولايات المتحدة"، مضيفا أن "القرار تم اتخاذه تماشيا مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1373، الذي يدعو الدول الأعضاء إلى المساعدة في الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب العالمي".

ويشمل التصنيف، الأفراد الأربعة وهم: فرهاد هومر، سراج ميللر، عبد الله حسين أباديغا، وبيتر تشارلز مباغا، حيث أنهم متهمون بتشكيل خلايا داعش في جميع أنحاء القارة الإفريقية، وجمع الأموال والتخطيط لهجمات.

وكانت وزارة الخزانة الامريكية قد صنفت الاربعة في قائمة الارهابيين في مارس/اذار الماضي.

وقال غانتس في بيان: “إسرائيل والولايات المتحدة يؤكدان ضرورة محاربة الجماعات الإرهابية، في أي مكان وزمان”، مؤكدا "سنواصل العمل للحد من قدرات الجماعات الإرهابية ونشطاءها، وسنواصل تعزيز تعاوننا مع شركائنا حول العالم في مواجهة أولئك الذين يسعون لزعزعة الاستقرار وإيذاء الأبرياء".