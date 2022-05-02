كتائب القسام تعلن مسؤوليتها الكاملة عن عملية أرئيل التي وقعت الجمعة الماضية

وقالت حماس، إن "الهجوم جاء ردا على العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين في ساحاته"

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في غزة، اليوم الإثنين، مسؤوليتها الكاملة عن عملية اطلاق النار التي وقعت في أرئيل في الضفة الغربية، الجمعة الماضية، والتي أسفرت عن مقتل حارس أمن المستوطنة الإسرائيلي.

وقالت حماس، إن "الهجوم جاء ردا على العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين في ساحاته وهو اعتداء متعجرف لم تنل إسرائيل عواقبه بعد".

وأضاف الجناح العسكري لحركة حماس أن "مقاتلي كتائب القسام في الضفة الغربية ما زالوا يحملون سيف مسلول إلى جانب جميع المقاتلين الفلسطينيين، وهذا الهجوم جزء من سلسلة ردود وليس آخر".

وكان حارس أمن إسرائيلي (23 عاما) قد قتل ليلة الجمعة الماضية في عملية إطلاق نار عند المدخل الغربي لمستوطنة أرئيل في الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية منفذي عملية إطلاق النار القاتلة في أريئيل السبت الماضي، في منزلهما بقرية "قروات بني حسن" بالقرب من أريئيل، وسيتم نقلهما للاستجواب من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك).

يشار إلى أن إسرائيل في حالة تأهب قصوى وتم تشديد الأمن بشكل خاص مع اقتراب يوم الذكرى وعيد الاستقلال.