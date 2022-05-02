الرئيس الإسرائيلي ونظيره التركي يتبادلان التهاني في مكالمة هاتفية

عبّر الرئيس التركي، عن أمله "بأن يحمل العيد معه السعادة والسلام وتقريب قلوب المنطقة"

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وهنأ الأخير نظيره التركي بمناسبة عيد الفطر، فيما هنأ أردغان هرتسوغ بذكرى استقلال إسرائيل.

وعبّر الرئيس التركي، وفق بيان للرئاسة الإسرائيلية، عن أمله "بأن يحمل العيد معه السعادة والسلام وتقريب قلوب المنطقة"، مضيفا "ناقش الزعيمان أهمية الحوار المفتوح والمستمر للحفاظ على الهدوء والاستقرار في المنطقة بأسرها خاصة في الوقت الحاضر".

وأضاف البيان، أن الرئيس الإسرائيلي "شكر الرئيس أردوغان على تحياته وأشار إلى أنه يجب عليهما مواصلة العمل بالتعاون مع بعضهما البعض لصالح البلدين".

وتابع البيان، "في المرحلة الجديدة من علاقاتنا، والتي بشرت بزيارة سعادتكم لبلادنا في مارس/آذار، أؤمن بصدق أن التعاون بين بلدينا سيتطور بما يخدم مصالحنا الوطنية المشتركة، وكذلك السلام والاستقرار الإقليميين"، مضيفا "أغتنم هذه الفرصة، وأتقدم بأطيب تمنياتي لسعادتكم بالصحة والسعادة، ولصالح شعب إسرائيل وازدهاره".

وكان الرئيس الإسرائيلي قد زار تركيا في شهر مارس/آذار الماضي حيث التقى نظيره التركي في انقرة.

ومن المتوقع ان يقوم وزير الخارجية التركي بزيارة الى إسرائيل منتصف الشهر الجاري هي الأولى على هذا المستوى منذ سنوات طويلة.