إسرائيل: الشرطة تتخذ تدابير أمنية مشددة خلال مراسم إحياء ذكرى الجنود الذين قتلوا بالمعارك واحتفالات عيد الاستقلال

بار تسفي، "توفرت في الآونة الاخيرة العشرات من الانذارات حول نية جهات متطرفة تنفيذ اعتداءات في البلاد"

تستعد الشرطة الإسرائيلية لنشر قوات معززة في جميع انحاء البلاد عشية إحياء الذكرى لقتلى الجيش الإسرائيلي وقتلى الأعمال العدائية وخلال الاحتفالات بعيد الاستقلال التي ستقام يومي الأربعاء والخميس، وذلك للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة، بعد موجة من العنف التي عرفتها البلاد منذ عدة أسابيع.

وقالت رئيسة شعبة العمليات في الشرطة الإسرائيلية، الميجر جنرال سيجال بار تسفي، إنه "توفرت في الآونة الاخيرة العشرات من الانذارات حول نية جهات متطرفة تنفيذ اعتداءات في البلاد"، مشيرة الى أن "الحديث يدور عن انذارات عامة وليست محددة ولكنها تزداد يوميًا"، حسب هيئة البث الرسمية "كان" الإسرائيلية.

وكان مؤيدو حركة حماس قد قاموا بتعليق ملصق جاء فيه أن "حماس تهنئ الأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر" إلى جانب صورة لمقاتل في الذراع العسكري وأنشدوا الأغاني لتمجيده، حسب النشر في واينت.

وفي نفس السياق، كانت المستويات الأمنية والسياسية في إسرائيل بناء على تقييمات أمنية، قد قررت الأحد الماضي، فرض إغلاق تام وشامل يشمل كافة مناطق الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، خلال يوم إحياء الذكرى لقتلى الجيش الإسرائيلي وقتلى الأعمال العدائية إضافة إلى يوم استقلال دولة إسرائيل الرابع والسبعين.

يشار أنه منذ نهاية شهر مارس/آذار، قُتل 15 إسرائيليًا في هجمات متطرفة وقعت في جميع أنحاء البلاد.