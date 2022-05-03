وزير الخارجية الإسرائيلي لبيد: "زعيم المعارضة نتنياهو يرقص على الدم بعد الهجمات الارهابية"

"عندما يموت الإسرائيليون فلا يوجد ائتلاف ومعارضة، كلنا اسرائيليين".

تطرق وزير الخارجية يائير لبيد إلى التهديدات الموجهة إلى رئيس الوزراء بينيت: "ذات يوم كان هناك تابوت باسمي خارج باب منزلي. التحريض ضد هذه الحكومة لم يكن موجودًا منذ الفترة التي سبقت اغتيال رابين".

واضاف لبيد "يحدث هنا شيء مشين، زعيم المعارضة نتنياهو يرقص على الدماء بعد الهجمات الإرهابية، مباشرة بعد الحادث، ويتم تحويلها بالفعل إلى سياسة. وقال لابيد "كفاك خداعًا وغشًا، انا كنتُ رئيسًا للمعارضة في عملية "حارس الجدار" وكان ردي على الحكومة، أنه عندما يموت الإسرائيليون فلا يوجد ائتلاف ومعارضة، كلنا اسرائيليين".

جاء هذا بعد سلسلة تهديدات وصلت لرئيس الحكومة الحالي نفتالي بينيت، حيث تلقى ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوني بينيت رسالة تهديد بالقتل مقرونة برصاصة. وسبق أن أرسل مجهول رسالة مماثلة لزوجة رئيس الحكومة، وتبذل الشرطة بالتعاون مع جهاز الأمن العام الجهد اللازم للتحقيق في الأمر والوصول إلى مرسل هذه الرسائل. بحسب ما ورد في موقع "معاريف" الإسرائيلي.