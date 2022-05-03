وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يكشف عن مقتل جندي عام 1984 في عمق الأراضي السورية

لمدة 38 عامًا، منعت الرقابة نشر مكان سقوط الجندب باراك شرابي لكن الوزير كشفه خلال مقابلة في بث مباشر

كشف وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، صباح اليوم (الثلاثاء) عن حدث مُنِعَ نشره لمدة 38 عاما: وهي عملية سرية في أعماق سوريا، سقط فيها أحد قادته السابقين وهو الرقيب باراك شرعابي، وحتى يومنا هذا ظلّ مكان موته سرا ومنعت الرقابة نشره.

جاء هذا الكشف في مقالبة للوزير في هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، وبعد تصريحاته طالبت الرقابة بإزالة النشر لكنها وافقت لاحقًا على الإشارة إلى المكان الذي حدثت فيه العملية السرية.

وبحسب الصفحة التذكارية على موقع "يزكور"، قد تم تجنيد شرعابي في أكتوبر 1981، لكنه تطوع لاحقًا لدورية الأركان العامة. وفي مقابلة معهم قبل بضع سنوات، قل والديه إنهم نقلوا لهم انه قتل في حادث سيارة لكن جنازته حضرها مسؤولون رفيعو المستوى في جيش الدفاع الإسرائيلي الذين أخبروا عائلته سرًا بالعملية التي شارك فيها.