في سابقة تاريخية: أبو ظبي تحتضن حفل تأبين لضحايا الجيش الإسرائيلي

"من المحتمل ألا نتفق على كافة المصطلحات، ولكننا نقف على الدوام إلى جانب تخليد ذكرى ضحايا الإرهاب"

من المقرر أن تقيم سفارة إسرائيل في أبو ظبي حدثًا استثنائيًا تحت عنوان "إحياء ذكرى ضحايا الجيش الإسرائيلي وضحايا الأعمال العدائية"، من خلال حفل تأبين يقام الليلة/الثلاثاء لأول مرة في دولة عربية، على ما كشف موقع هيئة البث الرسمية كان.

يشار إلى أن الدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل أقدمت في السنوات الأخيرة على إقامة الأمسيات لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست والبطولة، للتعبير عن التضامن مع اليهود من جهة ولإظهار الانفتاح بين الأديان في هذه البلدان، من جهة أخرى.

لكنها المرة الأولى اليوم التي سيتم من خلالها إحياء ذكرى ضحايا الجيش الإسرائيلي والأعمال العدائية في دولة عربية. وللموضوع حساسيته نظرًا لأنه يتعلق بشكل مباشر بالحروب الدموية بين إسرائيل والدول العربية منذ نشأتها والصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي لا يزال يحصد الضحايا.

وبحسب أمجد طه، رئيس المركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط في الإمارات، فإن لإسرائيل الحق في عقد مثل هذا الحدث. ويضيف طه، وهو ناشط معروف يدعم السلام مع إسرائيل من موقعه في دبي: "من المحتمل ألا نتفق على كافة المصطلحات، ولكننا نقف على الدوام إلى جانب تخليد ذكرى ضحايا الإرهاب. كل الناس هنا يحترمون هذا القانون. اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات تعزز السلام والمحبة".