الرئيس التركي يعلن عن مشروع يتيح العودة الطوعية لمليون لاجئ سوري

لفت أردوغان إلى أنه تم إنجاز 57 ألفا و306 منازل في الشمال السوري حتى اليوم

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن حكومته تستعد للعمل على مشروع جديد يتيح “العودة الطوعية” لمليون لاجئ سوري من تركيا إلى شمال سويا.

وتأتي تصريحات الرئيس التركي خلال كلمة له عبر الفيديو في فعالية شارك بها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في إدلب شمالي سوريا، لتسليم منازل بنتها الحكومة وهيئات إغاثية تركية للنازحين.

وقال أردوغان في كلمته: “نحو 500 ألف سوري عادوا إلى المناطق الآمنة التي وفّرتها تركيا منذ إطلاق عملياتها في سوريا عام 2016″، مضيفاً: “نحضر لمشروع جديد يتيح العودة الطوعية لمليون شخص من أشقائنا السوريين الذين نستضيفهم في بلادنا”، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول التركية.

وأوضح الرئيس التركي، أن المشروع سيكون في 13 منطقة في الشمال السوري مثل أعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض، وسيوفر “كل الاحتياجات اللازمة للعيش الكريم من مدارس ومستشفيات وبيوت لإخوتنا السوريين”، وذلك بدعم من مؤسسات المجتمع المدني في تركيا والعالم.

ولفت أردوغان إلى أنه تم إنجاز 57 ألفا و306 منازل في الشمال السوري حتى اليوم، ضمن الحملة الرامية إلى بناء 77 ألف منزل، بدعم من منظمات مدنية وتنسيق من إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وأشار إلى أنه يتم تصميم تلك التجمعات السكنية، بحيث تكون أماكن مناسبة للعيش لا ينقصها شيء من المرافق، كالمساجد والمدارس والمراكز الصحية والأفران وحدائق الأطفال، مؤكدا بأنه "جرى إيواء 50 ألف أسرة حتى اليوم في المنازل التي تم الانتهاء من تشييدها، وأنه سيتم بناء المزيد".