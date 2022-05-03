سفارة إسرائيل في أبو ظبي تقيم لأول مرة مراسم يوم الذكرى لضحايا معارك إسرائيل

سفير إسرائيل إلى الإمارات العربية: هنا في أبو ظبي، سنحني رؤوسنا ونكرم أولئك الذين بموتهم أوصونا بمواصلة الحياة

بادرت السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي مساء الثلاثاء، إلى الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لضحايا معارك إسرائيل من الجنود. وتقام هذه الأمسية لأول مرة في دولة عربية في رحاب إمارة في أبوظبي، التي تكرم ذكرى ضحايا الجيش الإسرائيلي وضحايا الأعمال العدائية.

واشتمل الحفل على تلاوة صلاة "يزكور" (تذكر) التي تتوجه إلى الخالق الرحيم إضافة إلى الصلاة عن روح الميت "قاديش" تكريمًا لمن سقطوا في ميادين المعارك التي خاضتها دولةإسرائيل.

وتصدر الموقف سفير إسرائيل لدى الإمارات العربية المتحدة، أمير حايك، الذي قال: "دولة إسرائيل تعاونت وستواصل التعاون مع أولئك الساعين إلى السلام، والساعين إلى الهدوء والساعين إلى البناء، والساعين من أجل عالم أفضل. لهذا السبب دولة إسرائيل تتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة - الدولة التي نقشت على رايتها شعار السعي من أجل عالم أكثر مسالمة، عالم أكثر أمانًا وهدوءًا، عالم فيه خير.

هنا، في أبو ظبي، سنحني رؤوسنا ونكرم أولئك الذين بموتهم أوصونا بمواصلة الحياة.

من هنا نتعهد بالسهر على مستقبل أفضل من أجل الأجيال القادمة - مستقبل لا تحمل فيه الأمم سيوفها ضد بعضها البعض، ولا يحتاجون فيه إلى خوض الحروب.

من هنا، من أبو ظبي، سنظل نتذكر الذين سقطوا في المعارك. سنستمر في مرافقة الجرحى والأسرى، والأهم من ذلك أننا سنواصل بذل كل ما في وسعنا لاستقبال ذلك اليوم. ولن نكتفي بالقول، سيأتي يوم بل سنعمل على تحقيقه معًا".