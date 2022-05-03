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شركة إير كايرو المصرية تطلق رحلات مباشرة بين تل أبيب وشرم الشيخ

i24NEWS

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تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 27 سبتمبر 2021 منظرًا جويًا للقطع السكنية والفنادق الفاخرة في منطقة الهضبة التابعة لمنتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء.
Khaled DESOUKI / AFPتُظهر هذه الصورة التي التقطت في 27 سبتمبر 2021 منظرًا جويًا للقطع السكنية والفنادق الفاخرة في منطقة الهضبة التابعة لمنتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء.

قامت ثلاث شركات طيران إسرائيلية بإطلاق ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة إلى شرم الشيخ

أطلقت شركة إير كايرو المصرية، أمس الاثنين، رحلات مباشرة بين تل أبيب ومدينة شرم الشيخ السياحية على البحر الأحمر.

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قال وزير السياحة الإسرائيلي يوئيل رازفوزوف في حفل خاص أمس الإثنين في مطار بن غوريون للاحتفال بإطلاق المسار الجديد "السياحة تمثل جسرًا لإقامة علاقات دبلوماسية بين الدول"، مضيفا أن "اتفاقية السلام التاريخية مع مصر وبعدها الاتفاقية مع الأردن واتفاقيات إبراهيم مع دول الخليج أدت إلى تعاون سياحي يربط الجسور بين البلدين".

وقامت ثلاث شركات طيران إسرائيلية بإطلاق ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة إلى شرم الشيخ - وحدة العال صن دور وأركيا وإسراير، وتبلغ تكلفة تذكرة الذهاب والإياب حوالي 300 دولار.

وتدير شركة الطيران منخفضة التكلفة ومقرها القاهرة، والمملوكة بنسبة 60 في المائة لشركة مصر للطيران المملوكة للدولة ، ثلاث رحلات أسبوعية بين مطار بن غوريون ومنتجع سيناء.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي إلى 12 رحلة أسبوعية، وأكثر خلال الصيف حيث سمحت مصر لشركات الطيران الإسرائيلية بتشغيل خمس رحلات أسبوعية من الصيف.

وكانت إسرائيل ومصر اتفقتا على إطلاق رحلات مباشرة إلى شرم الشيخ في مارس/آذار بعد الانتهاء من الترتيبات الأمنية.

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