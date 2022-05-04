إسرائيل : استمرار فعاليات الذكرى الـ 74 لضحايا معارك إسرائيل ودقيقتان صمت على أرواح الضحايا

ستعبر الطائرات المقاتلة السماء فوق المقبرة العسكرية والقاعة التذكارية، مباشرة بعد صفارة الإنذار

تستمر اليوم الأربعاء، فعاليات الذكرى الرابعة والسبعين لضحايا معارك إسرائيل من الجنود والمدنيين ضحايا العمليات العدائية، وستطلق وصفارات إنذار في جميع أنحاء إسرائيل في تمام الساعة 11 صباحًا (08:00 بتوقيت جرينتش) حيث سيتم التزام الصمت لمدة دقيقتين في جميع أنحاء البلاد، للتضامن مع ضحايا معارك إسرائيل.

وستقام المراسم التأبينية في المقابر العسكرية في انحاء البلاد. وتقام المراسم المركزية على جبل هرتسل في القدس، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وفي نفس السياق، ستعبر الطائرات المقاتلة السماء فوق المقبرة العسكرية والقاعة التذكارية، مباشرة بعد صفارة الإنذار.

وبعد ذلك بساعتين، أي في الساعة 1:00 بعد الظهر (10:00 بتوقيت جرينتش)، ستقام مراسم على جبل هرتسل لإحياء ذكرى ضحايا العمليات المتطرفة.

وكان الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، قد افتتح فعاليات الذكرى الرابعة والسبعين، بخطاب ألقاه مساء اليوم الثلاثاء، أمام باحة حائط المبكى، قال فيه "بناتنا وأبناؤنا قاتلوا معًا ولم يسألوا من منهم يمينيًا ومن منهم من اليسار".