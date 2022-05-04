الرئيس الإسرائيلي : لافروف ينشر الأكاذيب وأتوقع منه أن يعتذر عن ذلك

قال هرتسوغ في البداية، "لم أصدق أن وزير الخارجية الروسي قالها، لقد أغضبوني وأشعر بالاشمئزاز"

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، عبر عن إندهاشه من التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والتي تضمنت الادعاء بأن "حتى هتلر كان له دم يهودي" وأن إسرائيل تدعم نظام "النازيين الجدد" في أوكرانيا، مضيفة "أنه طالب من لافروف أن يتراجع عن كلماته ويعتذر".

وقال هرتسوغ في البداية، "لم أصدق أن وزير الخارجية الروسي قالها، لقد أغضبوني وأشعر بالاشمئزاز" خلال أسبوع نتذكر فيه الهولوكوست، مضيفا "لقد اختار وزير الخارجية الروسي لافروف أن ينشر الأكاذيب الرهيبة التي تفوح منها رائحة معاداة السامية، وأتوقع منه أن يتراجع عن كلامه ويعتذر".

وشدد هرتسوغ للصحيفة الإسرائيلية على أنه من الضروري أن "يصحح هذه التصريحات"، مشيرا إلى أن "تصريحات لافروف لن تضر بالعلاقات الإسرائيلية الروسية".

هذا وتشير التقديرات في إسرائيل، إلى أن الروس لن يعتذروا عن تصريح وزير الخارجية سيرجي لافروف، الذي سئل في مقابلة مع وسائل الإعلام الإيطالية عن مزاعم روسية بشأن التصورات النازية في أوكرانيا وقال إن "هتلر كان أيضًا بدم يهودي".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد عقب على أقوال وزير الخارجية الروسي بالقول "أعتبر تلك التصريحات خطيرة ولا تمت بصلة إلى الحقيقة والغرض منها خاطئ".