وزير الأمن الإسرائيلي يؤكد على ضرورة حفاظ بلاده على الوضع القائم في الحرم القدسي

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أن حرية العبادة يجب ان تكون فوق الاعتبارات السياسية، مؤكدا أن "بلاده ستواصل الحفاظ على هذه الحرية مع اخذ الظروف الأمنية بعين الاعتبار".

وفي سياق آخر، رد غانتس حول استعداد إسرائيل لاحتمال توقيع اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وايران، قائلا إن "توقيع هذا الاتفاق يتأخر ويمكنه الا يحدث قط وهناك الكثير من الثغرات فيه يجب على الاطراف سدها"، مردفا أن "بلاده ليست ولن تكون طرفا فيه ولكننا نحاول التأثير على ما يحتويه لاعتبارات استراتيجية إقليمية، علما بان ايران نووية تشكل تحديا للعالم باسره وخطرا على إسرائيل"، حسب هيئة البث الرسمية "كان" الإسرائيلية.

وأضافت كان، أن "غانتس أكد أن إسرائيل تبذل جهودا كبيرة من اجل التفريق بين العناصر المتطرفة والمدنيين العزل وانها ستواصل نهجها هذا في المستقبل"، مشيرة إلى أنه صرح "أنه من حق المواطنين المشاركة في مراسم تذكارية اسرائيلية فلسطينية بديلة ولكنه طلب الفصل بين الحادثين، وقد شارك أربعة نواب من الائتلاف الحكومي في هذه المراسم التي اقيمت بتل ابيب مساء امس الثلاثاء.