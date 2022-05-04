تقرير: مدير المخابرات المركزية الأمريكية إلتقى سرا مع ولي العهد السعودي

وصف مسؤول أمريكي لقاء مدير المخابرات في السعودية بأنه “كان حوارا جيدا وبنبرة أحسن"

في إطار جهود واشنطن لإصلاح العلاقات مع السعودية، تم لقاء سري بين مدير المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان الشهر الماضي، وفق ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية.

وقالت الصحيفة، إن "مدير المخابرات المركزية الأمريكية قام الشهر الماضي بزيارة غير معلنة إلى السعودية والتقى مع ولي العهد السعودية"، مشيرة إلى أن "اللقاء تم في مدينة جدة الساحلية التي تقضي فيها القيادة السعودية معظم شهر رمضان، منتصف شهر نيسان/ أبريل"، حسب موقع القدس العربي.

وفي نفس السياق، وصف مسؤول أمريكي لقاء مدير المخابرات في السعودية بأنه “كان حوارا جيدا وبنبرة أحسن من لقاءات الحكومة الأمريكية السابقة”. وعمل بيرنز سابقا مساعدا لوزير الخارجية، ودرس السعودية وعيّن في مناصب بالشرق الأوسط، ولديه خبرة في الدبلوماسية السرية، وقال مسؤول أمريكي إن الزيارة أثمرت “حوارا جيدا ونبرة أحسن”.

وتأتي رحلة بيرنز إلى المملكة في وقت وصلت العلاقات الأمريكية- السعودية إلى مستويات متدنية، حيث دعا المرشح جو بايدن في حملته عام 2019 إلى معاملة السعودية كدولة منبوذة، وذلك بسبب سجلها في حقوق الإنسان ومقتل الصحافي جمال خاشقجي. وسمح بايدن بنشر تقييم سري للمخابرات الأمريكية وجّه أصابع الاتهام إلى محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي.

يشار إلى أن البيت الأبيض كان قد أكد سابقا على التزام الولايات المتحدة ودفاعها عن وحدة الأراضي السعودية، في حين قال المسؤولون السعوديون في سفارة واشنطن إن "العلاقات بين الجانبين قوية".