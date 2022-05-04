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  • وفد من حماس برئاسة أبو مرزوق يتوجه إلى موسكو في ظل تشنج العلاقات بين إسرائيل وروسيا

وفد من حماس برئاسة أبو مرزوق يتوجه إلى موسكو في ظل تشنج العلاقات بين إسرائيل وروسيا

i24news

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القيادي في حركة فتح عزام الاحمد (يسار) والسفير الفلسطيني في روسيا عبد الحفيظ نوفل (وسط) والقيادي في حماس موسى ابو مرزوق خلال مؤتمر صحافي في موسكو 17 يناير 2017
ALEXANDER NEMENOV/ AFPالقيادي في حركة فتح عزام الاحمد (يسار) والسفير الفلسطيني في روسيا عبد الحفيظ نوفل (وسط) والقيادي في حماس موسى ابو مرزوق خلال مؤتمر صحافي في موسكو 17 يناير 2017

وسيلتقي الوفد القيادي مع المسؤولين الروس لبحث آخر المستجدات في الساحة الفلسطينية، لا سيما أحداث الأقصى الأخيرة

أعلنت حركة حماس عن وصول وفد قيادي مؤلف من قياديين بارزين برئاسة رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة الدكتور موسى أبو مرزوق إلى العاصمة الروسية موسكوأمس الثلاثاء.

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ويضم الوفد القيادي للحركة إلى جانب الدكتور أبو مرزوق أعضاء المكتب السياسي للحركة فتحي حماد وحسام بدران بالإضافة إلى ممثل الحركة في موسكو.

وسيلتقي الوفد القيادي مع المسؤولين الروس لبحث آخر المستجدات في الساحة الفلسطينية، لا سيما الأحداث التي دارت في المسجد الأقصى والضفة الغربية خلال شهر رمضان.

وتأتي هذه الزيارة في خضم تأجج العلاقات العلاقات الروسية الإسرائيلية على خلفية الحرب في أوكرانيا، وزادتها حدة تصريحات وزير الخارجية سيرغي لافروف الذي أشار إلى وجه الشبه بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي والزعيم الألماني النازي أدولف هتلر حيث صرح بأن الرجين تجمعهما أصول يهودية ما لا يمنع وجود النازيين في اوكرانيا تحت قيادة زيلينسكي.

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