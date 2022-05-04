طهران أصدرت حكمًا بالإعدام على أكاديمي سويدي إيراني

حُكم بالإعدام عام 2017 بعد إدانته بنقل معلومات عن عالمين نوويين إيرانيين إلى الموساد متسببا باغتيالهما

أفادت وكالة الأنباء الطلابية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأربعاء أنه من المقرر إعدام الأكاديمي السويدي من أصول إيرانية أحمد رضا جلالي بعد إدانته بالتجسس لحساب إسرائيل، في إيران في حكم الإعدام الصادر بحقه سينفذ قبل 21 أيار/مايو.

واعتقل جلالي الذي كان مقيما في ستوكهولم حيث عمل في معهد كارولينسكا الطبي، خلال زيارة لإيران في نيسان/أبريل 2016. وحُكم عليه بالإعدام في عام 2017 بعد إدانته بنقل معلومات عن عالمين نوويين إيرانيين إلى وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) أدت إلى اغتيالهما.

وكان جلالي قد حصل على الجنسية السويدية أثناء احتجازه في شباط/فبراير 2018 بعد أشهر على تثبيت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام. ودعا خبراء حقوقيون من الأمم المتحدة في آذار/مارس 2021 إلى إطلاق سراح جلالي على خلفية تقهقر صحته بعد وضعه في الحبس الانفرادي لأشهر طويلة.

وتأتي أنباء الأربعاء في اليوم الأخير من محاكمة حميد نوري المسؤول السابق في سجن إيراني، في ستوكهولم.

ويُتهم حميد نوري (61 عاماً) بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الثمانينات لتورطه في إعدام أكثر من خمسة آلاف سجين في إيران بأمر من المرشد الأعلى آية الله الخميني. وقال الادعاء إن السجناء كانوا أعضاء في حركة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي منظمة معارضة في المنفى تعتبرها طهران "إرهابية".

وأعلنت إيران الإثنين أنها استدعت السفير السويدي في اليوم الذي طالب فيه المدعي العام في ستوكهولم بالمؤبد لنوري.