إسرائيل تحتفل بيوم استقلالها الـ74 بعرض جوي ومسابقات ومراسم تكريمية

تختتم الاحتفالات بمراسم منح جوائز اسرائيل التقديرية للأشخاص بفضل عطائتهم بمجالات العلم والفن

تحتفل إسرائيل اليوم الخميس بيوم استقلالها الرابع والسبعين وكانت الاحتفالات انطلقت مساء أمس على جبل هرتسل في مدينة القدس بمراسم ايقاد الشعلات التقليدي.

وتجري اليوم الخميس مقاتلات سلاح الجو الاسرائيلي عرضها الجوي التقليدي في أنحاء البلاد وتشارك في هذا العرض لأول مرة طائرات بدون طيار ومروحيات لشرطة إسرائيل، وسيقام العرض ما بين الساعات 10:30 حتى 13:30 وسيحلق فوق عشرات المدن والنقطاط الرئيسية في البلاد

وسيشارك في العرض الجوي إضافة للطائرات المسيرة وطائرات الشرطة، طائرات قتالية، ومروحيات قتالية، ومروحيات هجومية، وطائرات التزود بالوقود وطائرات شحن. فى الساعة 8:45 صباحا ، ستنظم طلعة جوية تحية لل 120 جنديا متفوقا خلال المراسم التكريمية التي تجري لهم في مقر الرئيس الاسرائيلي بمدينة القدس.

وسيجري سلاح الجو ثمانية عروض مختلفة في أنحاء البلاد، وبالإضافة للعرض الجوي، سيقام عرض بحري خاص في شواطئ مدينة ايلات وستبحر خلاله مركبات بحرية موجودة بالبحر الأحمر إضافة الى مركبات الشرطة، كما ستفتح القواعد العسكرية أبوابها للجمهور والتي لم تفتح على مدار عامين للجمهور بسبب أزمة كورونا.

وتقام صباح اليوم في القدس مسابقة الكتاب المقدس التقليدية بمشاركة الرئيس الاسرائيلي ورئيس الحكومة، وتختتم الاحتفالات مساء اليوم بمراسم منح جوائز إسرائيل التقديرية للأشخاص بفضل عطائتهم بمجالات العلم والفنون.