تجدد الاشتباكات في الحرم القدسي صباح اليوم مع استئناف زيارة الزوار اليهود

الشرطة الاسرائيلية شددت على أنه يتم خلال الايام الاخيرة تداول العديد من الاخبار الكاذبة والمحرضة

تجددت الاشتباكات في الحرم القدسي صباح اليوم بين عشرات المصلين والشرطة الإسرائيلية، والتي جاءت بعد دخول الزوار اليهود لأول مرة للمكان بعد أسبوعين من منع هذه الزيارات، وقامت الشرطة الإسرائيلية بتفريق المصلين المسلمين للسماح بدخول الزوار اليهود، وبعد ذلك قامت بإغلاق بوابات الحرم القدسي بالسلاسل الحديدية ، وفي الداخل يتواجد العشرات من المصلين المسلمين.

وخلال الاشتباكات قامت قوات الأمن الإسرائيلية باستخدام وسائل لتفريق المظاهرات وقنابل صوت، وأعلنت الشرطة الاسرائيلية في بيان إن "العشرات من مثيري الشغب أطلقوا هتافات تحريضية وقاموا بإلقاء حجارة وإغراض أخرى تجاه القوات الاسرائيلية في المكان، مثيرو الشغب دخلوا الى المسجد، ومن هناك القوا الأغراض وبسبب ذلك تسببوا بأضرار للمسجد وتدنيسه".

وقالت الشرطة إنه خلال تفريق المصلين اصيب شرطي إسرائيلي بصورة طفيفة، وأعلنت الشرطة أن الزيارت متواصلة كما هو مخطط لها بدون أية مضايقات ، وإن قوات الأمن تعمل على تأمين وحماية النظام في المكان. وشددت الشرطة على انه خلال الأيام الأخيرة يتم تداول العديد من الأخبار الكاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي حول الحرم القدسي بغرض إشعال المنطقة والتحريض على العنف.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس عن استعداداتها لتأمين سلامة الزوار وعدم وقوع مواجهات على خلفية تهديدات وتحريضات أطلقتها حركة حماس التي دعت الفلسطينيين إلى القدوم إلى باحة الحرم ومواجهة الزوار اليهود.