رئيس الحكومة الاسرائيلية:"أقف على رأس حكومة لم أتخيل يوما أن تكون هذه تركيبتها"

تصريحات بينيت جاءت خلال تكريم الرئيس الاسرائيلي لـ120 متفوقا من الجيش الاسرائيلي

افتتح الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ احتفالات يوم الاستقلال من خلال تكريم 120 من الضباط المتفوقين وقال في كلمته :"الى جميع طياري سلاح الجو الإسرائيلي والجيش الاسرائيلي في الجو والبحر والبر، بمرور 74 عاما على استقلال إسرائيل، عيد استقلال سعيد". وبدأت المراسم بحضور رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت، وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان الاسرائيلية افيف كوخافي.

وخلال الاحتفال قال رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت في كلمته:" أقف على رأس حكومة لم أتخيل لألف عام أن تكون هذه هي تركيبتها، لقد تعلمت ورأيت أن أشخاصا مع آراء بعيدة جدا عن رأيي، هم بساطة رائعين، يحبون الدولة ليس أقل مني، هناك حب للوطن في اليسار وحب للوطن في اليمين. نعم ، يوجد القليل من النقاشات,صحيح وزير الأمن؟ ثقافة الجدل هذه نعمة، اليسار ليس إقل حبا للوطن من اليمين، واليمين ليس لديه رغبه اقل بالسلام وحقوق الانسان من اليسار".

وصرح وزير الأمن بيني غانتس بكلمته قائلا:" نحن لا نتحقق مما يضعه كل جندي تحت قبعته، إن كان هناك قلنسوة إو لا".

رئيس هيئة الاركان افيف كوخافي قال :"في اللحظة التي يرافق بها الأهل أبنائهم بأول يوم بالتجنيد، هي لحظة إسرائيلية بنظري ومؤثرة، هناك لحظة لتسليم الأهل وهناك الكثير من الفخر، الى الساحة تدخل جميع العائلات من كل البلاد ومن كافة الطوائف ولهدف واحد".

وقال الرئيس الاسرائيلي هرتسوغ في كلمته :"على المنصة يتواجد 120 متميزا ومتميزة من الجيش الإسرائيلي، أنتم فخرحقيقي، احييكم هنا: بفضل ما انتم عليه، وبفضل ما نحن عليه- بفضلكم. شكرا كثيرا لكم! دولة إسرائيل، بيوم الاستقلال هذا حان الوقت لأن نفكر قدما، لرسم طريق الى ما بعد الغد. تقف أمامنا تحديات كبيرة، تقف أمامنا فرص كثيره، لكل هؤلاء يمكن أن نقول- إن نبقى موحدين- يجب علينا التصرف بأخوة ، بتقديم المساعدة والمسؤولية".