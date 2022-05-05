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رد سعودي على التقارير بأن بن سلمان صرخ بوجه مستشار الأمن القومي الامريكي

i24news

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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
BNA (Bahrain News Agency) / AFPولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

التقارير السابقة افادت ان الجدال بين الجانبين كان بسبب قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي

رد المتحدث باسم السفارة السعودية في الولايات المتحدة فهد ناظر على تقارير سابقة ذكرت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صرخ في وجه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان خلال جدال بينهما حين واجه سوليفان بن سلمان حول قضية خاشقجي. 

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ورد ناظر بحسب النشر ب"القدس العربي" من خلال مقطع صوتي جاء خلال لقاء اذاعي "بودكاست" نشره عبر صفحته الرسمية في تويتر وقال :"على عكس التقارير ، فإن العلاقات قائمة وممتدة وتبقى قوية، وهناك تواصل يومي تقريبا بين مسؤولين سعوديين ونظرائهم الأمريكيين، وهناك تنسيق وثيق على قائمة طويلة من المسائل بما يشمل الأمن والدفاع ومكافحة الارهاب وتقوية التعاون الاقتصادي والاستثمار بين بلدينا". 

وتابع ناظر بأن الجانبان "يعملان معا بشكل وثيق حول مسائل الطاقة والمناخ، وعليه فإن الدولتين تنسقان بصورة وثيقة حول عدد من القضايا بما يشمل اليمن، وببساطة هذه التقارير ليست صحيحة". 

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية افادت أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صرخ في وجه مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان، خلال اجتماعهما في شهر ايلول/سبتمبر الماضي، وذلك بعد أن تحدث سوليفان أمامه عن قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. 

https://twitter.com/i/web/status/1521942287844052993 ...

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