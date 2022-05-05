نائب وزير الخارجية الروسي بعد لقائه وفد حماس: مستعدون لاقتراح موسكو كمنصة للقاءات بين الفلسطينيين"

صرح نائب وزير الخارجية الروسي بعد لقائه وفد حماس: "ننتظر زيارة وفد من منظمة التحرير الفلسطينية إلى روسيا قريبا

اختتمت في قصر الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية، محادثات وفد حركة "حماس" الذي يزور موسكو برئاسة موسى أبو مرزوق، رئيس مكتب العلاقات الدولية بالحركة، والجانب الروسي ممثلاً بنائب وزير الخارجية، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، ومسؤولين بالوزارة، حسبما جاء في الميادين.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي بعد لقائه وفد حماس: "ننتظر زيارة وفد من فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى روسيا قريبًا، ومستعدون لاقتراح موسكو كمنصة للقاءات بين الفلسطينيين".

وحملت المحادثات عناوين مهمة حول مضامين رئيسية تتعلق "بالملفات الفلسطينية، والوضع الإقليمي والدولي"، والتي جرت في أجواء "ودية واتسمت بالصراحة"، وفق الخارجية الروسية.