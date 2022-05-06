المطاردة مستمرة: الشرطة تنشر اسماء وصور المشتبه بهم في تنفيذ العملية في إلعاد

بعد ليلة من البحث، الشرطة تطلب مساعدة الجمهور في تحديد مكان المشتبه بهم في تنفيذ عملية إلعاد

بعد ليلة من البحث، طلبت الشرطة صباح اليوم (الجمعة) مساعدة الجمهور في تحديد مكان المشتبه بهما الرئيسيين في تنفيذ العملية في إلعاد، اللذان هربا من مكان الحادث وهما اسعد الرفاعي 19 عاما وصبحي ابو شقير 20 عامًا وهم سكان منطقة جنين، وتطلب اتلشرطة الإبلاغ عن أي شك/معلومات تتعلق بمكان وجودهم إلى الخط الساخن للشرطة على رقم 100.

وقتل الليلة الماضية يوناتان حبقوك وبوعز غول وأورن بن يفتاح في هجوم مشترك في مدينة إلعاد وسط اسرائيل. وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة فيما أصيب شخص آخر بجروح طفيفة. بدأت موجة القتل التي نفذها الإرهابيون في ساحة ابن جفيرول بالمدينة واستمرت حتى منتزه أمفي القريب.

في أعقاب الهجوم، قرر وزير الدفاع بني غانتس، بعد تقييم الوضع بمشاركة رئيس الأركان ورئيس الشاباك وقائد الجيش الإسرائي، أن الإغلاق في غزة ويهودا والسامرة يجب ان يمدد حتى الاحد. كما أصدر غانتس تعليماته للشرطة بالمساعدة في عمليات التفتيش واستخدام جميع القوات اللازمة لإغلاق منطقة التماس والمعابر من أجل منع احتمال هروب الجناة إلى الضفة الغربية.

وأتى هذا الهجوم بعد سلسلة هجمات مماثلة شهدتها اسرائيل في الأسابيع الأخيرة، شنّها فلسطينيّون أو عرب إسرائيليّون.