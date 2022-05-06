مع استمرار المطاردة لمنفذي عملية إلعاد، بينيت برسالة حازمة: "أعداؤنا شنوا حملة قاتلة ضد اليهود وسوف يفشلون"

رد رئيس الوزراء نفتالي بينيت، صباح اليوم الجمعة، على الهجوم المميت الذي وقع في مدينة إلعاد ليلة امس الخميس، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عدد أكبر بجروح. وقال بينيت إن "أعداءنا شنوا حملة إجرامية ضد اليهود أينما كانوا، هدفهم تحطيم أرواحنا وسيفشلون".

وأضاف رئيس الوزراء الذي قدم تعازيه لأسر القتلى "سنضع أيدينا على الإرهابيين وبيئتهم الداعمة وسيدفعون الثمن".

قدم رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد، صباح اليوم ، التعازي لأسر القتلى. وأجروا الليلة الماضية مشاورات أمنية مع وزراء الدفاع والأمن الداخلي ورؤساء الأجهزة الأمنية. وبعد تقييم الوضع، قررت القيادة السياسية تمديد الإغلاق العام المفروض على الفلسطينيين حتى يوم الأحد، وفي نهاية الأسبوع ستتم مناقشة الموضوع مرة أخرى.

وقال مكتب رئيس الوزراء إنه في المشاورات الأمنية، التي حضرها أيضًا مفوض الشرطة ورئيس جهاز الأمن العام ورئيس الأركان ورئيس الموساد وغيرهم من كبار المسؤولين، عُرض على بينيت تسلسل الأحداث في الهجوم والجهود المبذولة لتحديد مكان المنفذين الذين لم يقبض عليهم بعد.

وتشن الشرطة الإسرائيلية منذ فجر الجمعة عملية بحث بعد هجوم أودى بحياة ثلاث أشخاص في إلعاد بالقرب من تل أبيب، ودعت الشرطة السكان إلى تقديم معلومات عن مكان اختباء المهاجمين، ونشرت صورتي واسمي فلسطينيين يشتبه بأنهما نفذا الهجوم الذي أسفر أيضا عن جرح أربعة أشخاص بينهم ثلاثة في حالة الخطر.