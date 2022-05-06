قائد لواء المركز يوقع على أمر هدم للشقة التي كان يقطنها منفذ عملية تل ابيب رعد حازم

وقع قائد لواء المركز على أمر مقاطعة وهدم لشقة رائد حازم منفذ عملية تل ابيب الذي قتل فيها ثلاثة أشخاص في هجوم إطلاق نار على شارع ديزنغوف قبل نحو شهر.

جاء هذا بحسب ما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي. رعد حازم، من سكان جنين، تم تحديد مكانه في نهاية عملية مطاردة استمرت عدة ساعات في يافا وقتل في تبادل لإطلاق النار مع مقاتلي الشرطة والشاباك.

كان هذا واحد من سلسلة عمليات شهدتها إسرائيل خلال الفترة الماضية، ابتداءً بعملية الطعن والدهس بمدينة بئر السبع التي نفذها محمد أبو القيعان من بلدة حورة في النقب وقتل فيها 4 إسرائيليين. وفي نهاية الشهر الماضي نفذ مسلحان عملية إطلاق نار في مدينة الخضيرة، بين تل أبيب وحيفا، تسببت في سقوط قتلى وجرحى. وكذلك عملية بني براك التي قتل فيها 5 إسرائيليين وأصيب آخرون في إطلاق نار في شارع هشنايم في مدينة بني براك في منطقة تل أبيب.

وأخيرًا عملية امس الخميس في مدينة العاد شرق تل ابيب التي راح ضحيتها ثلاثة اشخاص الى جانب عدد من الجرحى، وحتى الآن لم يتم القبض على منفذي العملية.