يقدر مسؤولون كبار في جهاز الأمن الإسرائيلي أن منفذي العملية ما زالوا داخل إسرائيل

مر قرابة 16 ساعة على عملية "العاد" وسط إسرائيل، وما زال منفذو العملية يتجولون بحرية. ويواصل جهاز الأمن العام(الشاباك) والشرطة والجيش الإسرائيلي عملية مطاردة كبيرة صباح اليوم الجمعة، للمهاجمين الفلسطينيين الذين يقفان وراء الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين من بينهم اثنان لا تزال حياتهما في خطر.

ويقدر مسؤولون كبار في جهاز الأمن الإسرائيلي أنهم ما زالوا داخل إسرائيل، وأن لديهم معرفة مسبقة بمنطقة الهجوم، مما سهل عليهم الهروب والاختباء.

والى الان تطلب الشرطة من الجمهور في المنطقة توخي الحذر الشديد، خوفًا من محاولة تنفيذ هجوم عن قرب قبل القبض عليهم أو قتلهم. ومنفذا العملية هم أسعد الرفاعي (19 عاما) وصبحي أبو شاكر (20 عاما) ويتواجدان بصورة غير شرعية في إسرائيل، ولم يعرف بعد متى دخلوا الى إسرائيل وكيف.