منصور عباس: "القائمة العربية الموحدة لن تفكك الحكومة ولن تكون السبب في اسقاطها"

"قد يكون التحالف هشاً، لكن القائمة مستمرة في تحقيق العديد من الإنجازات للجمهور العربي"

أجرى رئيس القائمة العربية الموحدة عضو الكنيست منصور عباس مقابلة مع صحيفة إيلاف السعودية نشرت صباح اليوم الجمعة، وصرّح بأن "القائمة لن تحل الحكومة الاسرائيلية ولن نكون السبب في اسقاطها". واضاف: "قد يكون التحالف هشاً، لكن القائمة العربية الموحدة ستحاول الاستمرار في تحقيق العديد من الإنجازات للجمهور العربي".

وأشار في المقابلة التي أجريت في منزل عضو الكنيست عباس بقرية المغار في الجليل إلى توتر الوضع الأمني والاشتباكات في المسجد الأقصى في الحرم القدسي وقوات الأمن، قائلا إن "الموضوع يتعلق بـ" مشكلة دينية، فأنا أعمل مع العاهل الأردني الملك عبد الله ومع جهات اخرى لإيجاد حل ".

كما أشار رئيس القائمة العربية الموحدة إلى نجاحه النسبي في السياسة الإسرائيلية وادعى أن ذلك نابع بالتحديد من تعاونه مع الجانب اليميني في إسرائيل: "لقد فتحت الحوار مع نتنياهو أولاً، كانت هناك مفاوضات حتى اللحظة التي وقعت فيها على الانضمام للائتلاف الحكومي"