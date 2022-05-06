إسرائيل: تشييع جنازات ضحايا العمليات العدائية التي ارتكبت الليلة المنصرمة في إلعاد

خلف الضحايا الثلاث 16 طفلا في ما اصيب في العملية العدائية أربعة اشخاص بجروح خطيرة اثنان منهم في حالة خطيرة

حضر الآلاف من الناس لتشييع جنازات الضحايا الثلاث للعملية العدائية التي نفذت في مدينة "إلعاد" وسط إسرائيل (هافاكوك، 44 عاما، غول، 49 عاما، ويفتاح، 35 عاما) التي الذين تركوا معا 16 طفلا.

وقالت شقيقة زوج غول: "لا توجد عائلة بدونه ، لقد كان يعتني بالجميع دائمًا" في ما قال صهر هافافوك "لقد ساعد الجميع بابتسامة."ووصف شقيق يفتاح أورن بأنه "رجل يبحث عن السلام".

وكانا هافافوك ( خلف خمسة أولاد) وغول ( خلف ستة أولاد)من سكان مدينة " إلعاد" وكان يفتاح من سكان مدينةاللد (أب لستة أطفال).

في نهاية يوم الاستقلال، تلقى يفتاح رسالة مفادها أن حاخامًا من بيت شيمش، ليس لديه وسيلة مواصلات، يجب أن يتم نقله إلى إلعاد. ورافقه في السيارة وقتل في سيارته عندما وصلوا إلى إلعاد.

و"كان لدي أخ رائع ؛ ذهب قلبي معه. بالأمس أقمنا حفلة شواء وقبلني بدون توقف. لا أصدق أن أخي قد رحل. بمجرد وقوع الهجوم ، شعرت أن شيئًا ما كان يحدث. أنا قال شقيقه التوأم: "حاول الاتصال به على الفور ، ولم يرد. كنت خائفة".

لا يوجد في بلدة إلعاد مقبرة، لذلك تم تشييع جنازات جول وهافوك في بلدة بيتاح تكفا المجاورة.

وأصيب في العملية العدائية أربعة أشخاص بجروح، اثنان منهم في حالة خطيرة، تم إدخالهم إلى المستشفى في العناية المركزة،ولا يزال المنفذان الفلسطينيان طليقين ويقدر مسؤولون كبار في جهاز الأمن الإسرائيلي أنهم ما زالوا داخل إسرائيل، وأن لديهم معرفة مسبقة بمنطقة الهجوم، مما سهل عليهم الهروب والاختباء".