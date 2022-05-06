إسرائيل ستوافق على حوالي 4000 وحدة سكنية في الضفة الغربية الأسبوع الوشيك

سيتم تطوير 1452 وحدة سكنية بينما من المتوقع أن يوافق وزير الأمن الإسرائيلي على 2536 وحدة الخميس الوشيك

من المتوقع أن تقدم الإدارة المدنية الإسرائيلية آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات اليهودية في جميع أنحاء الضفة الغربية بحلول الأسبوع الوشيك، حسبما أفادت هيئة حكومية اليوم الجمعة.

وكانت الهيئة الحكومية قد تقدمت بالمطلب من خلال النائب في الكنيست نير أورباخ، بشرط أن يظل في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية، حسبما أفاد به موقع"واينيت" الإخباري الإسرائيلي.

وبحسب بيان الهيئة، "سيتم تطوير 1452 وحدة سكنية بينما من المتوقع أن يوافق وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس على الوحدات المتبقية البالغ عددها 2536 الخميس الوشيك".

وذكر موقع "واينت" وجود آلاف الوحدات السكنية على طاولة غانتس ليتم الموافقة عليها في الشهر المنصرم، في حين أن الوحدات ستكون من بين مدن مختلفة في الضفة الغربية، غالبيتها ستكون في مستوطنات يهودية.

الإدارة المدنية هي الهيئة الحاكمة الإسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية وهي مسؤولة عن تنفيذ الوظائف البيروقراطية في المنطقة (ج) من الأراضي الفلسطينية.

ووفقا للقناة الإسرائيلية (12)، بعد إعلان المجلس الأعلى للتخطيط، حثت الولايات المتحدة إسرائيل على الامتناع عن الموافقة على خطط البناء. اشترط البيت الأبيض زيارة الرئيس جو بايدن المخطط لها إلى إسرائيل الشهر الوشيك بالموافقة على الوحدات السكنية.

وأفادت موقع"وأينت" أن "خطط البناء ليست مخصصة فقط للكتل الاستيطانية، ولكن أيضًا لتلك التي تعتبر معزولة نسبيًا، بما في ذلك مستوطنة كفار تفوح ورففاه وفي شمال الضفة الغربية"