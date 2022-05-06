العملية العدائية في إلعاد: عارضة الأزياد الإسرائيلية بار رفائيلي تتحدى بيلا حديد على إنستغرام

أصبحت صفحة بيلا حديد على إنستغرام أداة دعاية ضد إسرائيل ولم تعرب عن أي إدانة لموجة العمليات العدائية في البلاد

نشرت عارضة الأزياء الإسرائيلية بار رفائيلي، المتضررة من العملية العدائية إلعاد (وسط إسرائيل)، منشورا على إنستغرام صباح الجمعة تخليدا لذكرى القتلى الثلاثة نشرتها منظمة "قفوا معنا" وحرصت اعلى وسم عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد، وهي من أصول فلسطينية، بالسؤال "هل ستعيد النشر؟".

بيلا حديد معارضة شرسة لإسرائيل وكثيرا ما تهاجم جنود الجيش الإسرائيلي على الشبكات الاجتماعية خلال عمليات الرد في قطاع غزة. لقد نسفت مؤخرا عمليات الجيش الإسرائيلي والشرطة ضد اشتباكات الفلسطينين مع الجيش الإسرائيلي في الحرم القدسي. وخلال الحرب، أصبحت صفحة بيلا حديد على إنستغرام أداة دعاية ضد إسرائيل، ولم تعرب عن أي إدانة لموجة الإرهاب الحالية التي تضرب إسرائيل.

وتعتبر بار رفائيلي الأكثر تحفظا، في محاول لعدم التعبير عن آرائها على الشبكات الاجتماعية.

وقُتل مساء الخميس يوناتان حبقوك، 44 سنة، وبوعز غول، 49 عاما وكلاهما من سكان إلعاد، وأورن بن يفتاح، 35 سنة، من سكان اللد (وسط)، في العملية العدائية في بلدة إلعاد. قام شخصان مسلحان بتنفيذ العملية بفأس وسكين بمهاجمة المارة. وحتى الآن، لم يتم القبض على المنفذين ولا تزال المطاردة مستمرة. وترك القتلى الثلاثة وراءهم عائلات و 16 طفلا يتيما