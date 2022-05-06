وزير الخارجية الإماراتي يدين بشدة العملية العدائية في إلعاد ويقدم التعازي لأسر الضحايا

يائير لابيد:" خلال هذه المكالمة عبرنا عن أملنا المشترك في أن تحل علينا أيام السلام والأمان للشعب الإسرائيلي".

قال وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لبيد :" تحدثت بعد ظهر اليوم مع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، الذي أدان بشدة العملية العدائية في مدينة إلعاد"( وسط إسرائيل)، وقدم الوزير الإماراتي التعازي لأسر الضحايا وهنأ إسرائيل على ذكرى يوم الاستقلال.

وأكد يائير لابيد على صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك :" وخلال هذه المكالمة عبرنا عن أملنا المشترك في أن تحل علينا أيام السلام والأمان للشعب الإسرائيلي". وكانت قالت وزارة الخارجية الاسرائيلية :" وقع هجوم ارهابي في مدينة إلعاد وسط إسرائيل، استخدم فيه أحد الارهابيين سلاحا ناريا فيما استخدم الآخر فأس، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين. مضيفة في بيان :" هذا الاعتداء هو نتاج طبيعي لسياسة تحريض المتطرفين ضد إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب لبيد أن سمو الشيخ عبدالله بن زايد أدان بشدة الهجوم الإرهابي في إلعاد ونقل تعازيه لأسر القتلى. وكانت إسرائيل قد احتفلت بعيد استقلالها الـ 74 أمس الخميس قبل العملية العدائية، وهي الأحدث في موجة العمليات العدائية التي استمرت شهرين وأودت بحياة 18 إسرائيليا.

ودفن ضحايا هجوم إلعاد الثلاثة يوم الجمعة. لقد تركوا وراءهم 16 طفلًا يتيمًا بشكل جماعي، وما يزال المنفذان الفلسطينيان (من جنين في الضفة الغربية) اللذان نفذا الهجوم طليقين حتى مساء الجمعة ، مع مطاردة تركزت على المنطقة المحيطة ببلدة إلعاد.