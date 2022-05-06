الشرطة الإسرائيلية: أحد الضحايا الثلاثة قام بنقل المنفذين إلى إلعاد من السياج الأمني ​​في الضفة الغربية

"المشتبه بهما يعملان في المدينة بشكل غير قانوني وأن الضحية نقلهما 10 مرات على الأقل إلى مدينة إلعاد"

أفادت الشرطة الإسرائيلية، مساء الجمعة، أن منفذا العملية العدائية في بلدة إلعاد اللذين قتلا ثلاثة أشخاص وأصابوا آخرين بجروح خطيرة أمس الخميس وصلوا إلى وسط المدينة على متن سيارة أحد الضحايا.

وقالت الشرطة إن "الضحية ينقل فلسطينيين غير شرعيين إلى إسرائيل. وبمجرد وصولهما إلى المدينة، هاجم الاثنان من جنين الرجل وقتله، قبل أن يواصلا هجومهما في الحديقة المجاورة"

وفي السياق قال مسؤولون إن "المشتبه بهما يعملان في المدينة بشكل غير قانوني وأن الضحية نقلهما 10 مرات على الأقل إلى المدينة ذات الأغلبية اليهودية المتطرفة"