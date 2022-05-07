42 ساعة على مطاردة منفذي عملية إلعاد: تشير التقديرات إلى أنهم ما زالوا يختبئون في المنطقة

القوات الأمنية تواصل عمليات البحث عن اللذين نفذا الهجوم على بلدة إلعاد يوم عيد الاستقلال الاسرائيلي

مرت قرابة 42 ساعة على البحث عن اللذين نفذا هجوم العاد يوم الخميس الماضي، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص. واليوم السبت، تواصل قوات الأمن قلب كل حجر وكل زاوية، وتغطي مناطق قريبة من إلعاد، على افتراض أنهم يختبئون بالقرب من مكان الحادث لأنهم لم يتمكنوا من الهروب إلا إذا تم التقاطهم بمساعدة سيارة أخرى.

كما ذكرنا، يواصل الجيش والشرطة وجهاز الأمن العام وشرطة الحدود والشاباك مسح المناطق المفتوحة بالقرب من موقع العملية، بما في ذلك الحدائق والمناطق الوعرة والغابات ومواقع البناء والمحاجر، في حين امتد البحث أيضًا إلى الكيبوتسات القريبة مثل نحشونيم وجفعات هشلوشة.

في هذه المرحلة، يُبذل كل جهد لتحديد مكان منفذي العملية، مع ثقة قوات الأمن بأنهم سينجحون في المهمة بتحديد مكان الاثنين والقبض عليهما. في هذه الأثناء، الوقت الذي انقضى منذ الهجوم وهروب الجناة ليس من مصلحة قوات الأمن، لأن المهمة المحددة حاليَا هي تحديد مكانهم قبل تنفيذ هجوم آخر.

وبحسب موقع "معاريف" الإسرائيليّ تجري القوات الأمنية تقييمات للوضع عدة مرات في اليوم ويذكّر الحادث بالتأكيد بالبحث عن السجناء الأمنيين الذين فروا من سجن جلبوع، حيث عملت الوحدات بجهد أكبر مع طائرات الهليكوبتر وجمعت وحققت في كل معلومة وصلت، تمامًا كما هو الحال اليوم.