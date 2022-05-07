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حماس: "عودة إسرائيل إلى الاغتيالات الموجهة لزعمائها ستؤدي إلى هجمات جهنمية في الأراضي الإسرائيلية"

i24news

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طلاب فلسطينيون يدعمون حركة حماس يشاركون في مسيرة انتخابية لمجلس الطلاب في جامعة بيرزيت، بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية
ABBAS MOMANI / AFPطلاب فلسطينيون يدعمون حركة حماس يشاركون في مسيرة انتخابية لمجلس الطلاب في جامعة بيرزيت، بالقرب من مدينة رام الله بالضفة الغربية

حماس: "إذا عادت إسرائيل إلى الاغتيالات المستهدفة سنقوم بهجمات قوية"

هددت حماس اليوم السبت، بأن عودة إسرائيل إلى سياسة الاغتيالات الموجهة لزعمائها ستؤدي إلى هجمات جهنمية في الأراضي الإسرائيلية. جاء هذا بحسب ما قالت مصادر لقناة الميادين اللبنانية المقربة من حزب الله.

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وقالت المصادر إن التنظيم هدد أيضا بإطلاق صواريخ على منطقة "غوش دان" وهي منطقة تل ابيب وضواحيها، ردًا على أي عملية اغتيال في المستقبل، وهذا ما جاء في محادثات بين حماس ووسطاء بشأن التصعيد الأمني. وطالبت حماس في المحادثات إسرائيل بمنع دخول الحرم القدسي المليء بالمسلمين.

جاء هذا بعد أول خطاب ليحيى السنوار أمام الكاميرات في قطاع غزة منذ نحو عام، والذي دعا فيه الفلسطينيين إلى تنفيذ عمليات بالفأس وقال: "أهلنا في النقب، المثلث، الجليل، حيفا، يافا، عكا واللد  اخرجوا البندقية أمسكوا سكينا أو فأسًا.إذا كانوا يريدونها حربا دينية". الخطاب الذي اعتبرته اسرائيل تحريضًا وسببًا مباشرًا لعملية العاد.

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