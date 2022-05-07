المتحدث باسم حماس: "القضاء على يحيى السنوار سيحدث زلزالاً"

حماس تهدد: القضاء على السنوار سيثير رد فعل غير مسبوق

وسط تصاعد الخطاب حول اغتيال زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، هدد المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة اليوم السبت:"إذا قضيتم على السنوار، فإن عملية "حارس الجدار" ستكون بسيطةً مقارنة برد فعلنا. ومن يتخذ مثل هذا القرار سيكتب فصلاً كارثيًا في تاريخ إسرائيل، ويرتكب عملاً غبيًا يدفع ثمنه باهظًا من الدمار والدم".

في الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الله أن حماس بعثت برسالة إلى مصر مفادها أنها لا تولي أهمية لتهديدات إسرائيل بشأن اغتيال قادتها، وأن إسرائيل تعلم أنها ستدفع ثمن ذلك. وعليه، هددت حماس بأن العودة إلى سياسة الاغتيالات لقادتها تعني تكرار الهجمات التي تشمل تفجيرات داخل المدن الإسرائيلية، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ على منطقة غوش دان وتل أبيب.

كما أفادت القناة أن حماس طالبت إسرائيل بالانسحاب من جميع المداهمات على الأقصى وإعادة الوضع إلى ما كان عليه عام 2000. وأضافت المصادر أنه كانت هناك اتصالات في الآونة الأخيرة بين حماس ووسطاء (مصر وقطر) بهدف "وقف الاعتداءات على المسجد الأقصى".