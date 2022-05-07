تمديد الإغلاق على الضفة الغربية والمعابر إلى غزة حتى يوم الاثنين

بعد تقييم أمني: تقرر تمديد الإغلاق العام المفروض على االضفة الغربية والمعابر في قطاع غزة حتى يوم الاثنين

بعد تقييم أمني أجراه وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس الليلة السبت، تقرر تمديد الإغلاق العام المفروض على الضفة الغربية والمعابر في قطاع غزة حتى يوم الاثنين.

وخلال فترة الإغلاق، لن يكون المرور ممكنًا إلا في الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية، ويخضع لموافقة منسّق عمليات الحكومة في السلطة الفلسطينيّة. وغدا الأحد سيكون تقييمًا آخر حول هذا الموضوع.

جاء هذا بعد ان فرض جهاز الدفاع إغلاقًا عامًا على منطقة الضفة الغربية في يوم ذكرى ضحايا معارك إسرائيل ويوم الاستقلال. وتم تمديد فترة الإغلاق بعد عملية إلعاد التي نفذها فلسطينيان وراح ضحيتها ثلاثة اشخاص.