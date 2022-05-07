كبار المسؤولين في الحكومة الاسرائيلية للولايات المتحدة: إذا لم تتم الموافقة على البناء في المستوطنات، فستسقط الحكومة

الحكومة الاسرائيلية توضح: "إذا لم يجتمع مجلس التخطيط فإن التحالف الحكومي سيتفكك".

بعد قرار بناء حوالي 4000 وحدة سكنية في المناطق وانتقاد الإدارة الأمريكية للأمر، أوضح مسؤولون حكوميون اسرائيليون كبار في الأيام الأخيرة: إذا لم يلتأم المجلس الأعلى للتخطيط فلن تكون هناك حكومة،جاء هذا بحسب النشر في موقع N12.

الرسالة التي انتقلت من إسرائيل إلى الولايات المتحدة تقول: "لا يوجد خيار، وان الأمر لا يتعلق فقط بالاحتياجات على أرض الواقع، وحقيقة أن اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط لم يتم عقده لفترة طويلة ستؤدي الى انهيار التحالف الحكومي".

وبسبب زيارة الرئيس بايدن المخطط لها، أجل مكتب رئيس الوزراء ومكتب وزير الأمن الإعلان عن اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط. ولكن تفسير الحكومة لم يجعل الأمريكيين يفهمون الوضع بل استاءوا بل وأصدروا إدانة.

من المتوقع أن تعرض الإدارة المدنية الإسرائيلية آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات اليهودية في جميع أنحاء الضفة الغربية للمصادقة عليها بحلول الأسبوع الوشيك، حسبما أفادت هيئة حكومية امس الجمعة.