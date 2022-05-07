التلفزيون السوري: غارة جوية على جزيرة في شمال شرقي البلاد

الهجوم نفذ على جزيرة خويجة كاتا بدير الزور • المرصد السوري: الهجوم استهدف "مواقع المليشيات الإيرانية"

أفاد التلفزيون السوري، صباح اليوم السبت، بتنفيذ غارة جوية على جزيرة خويجة كاتا في منطقة دير الزور على نهر الفرات.

الهجوم لم ينسب إلى أي جهة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان التابع للمعارضة السورية، ان الهدف كان يستخدم من قبل جماعات إيرانية. وقال إن طائرات أمريكية مسيرة نفذت الهجوم.

في الأسبوع الماضي، زعمت سوريا أن إسرائيل كانت تهاجم أراضيها. وأفاد التلفزيون السوري عن سماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق وتفعيل أنظمة دفاع جوي.

وأفادت قناة الحدث السعودية، عن تعرض شحنة أسلحة لحزب الله في الهجوم على مطار عسكري جنوبي العاصمة السورية. وزعم مصدر في الجيش السوري مقتل أربعة جنود وإصابة ثلاثة في الهجوم.