مسؤول في القائمة الموحدة: تجميد نشاط القائمة ساري المفعول، وليس من المتوقع أن يتغير هذا الأسبوع

سيحاول الائتلاف استكمال سن قانون تقييد المناصب، وغدًا سيكون هناك اجتماع تحضيري للعودة إلى جلسات الكنيست

قال مسؤول في القائمة العربية الموحدة الليلة السبت، أن تجميد أنشطة القائمة ساري المفعول ولا يتوقع أن يتغير هذا الأسبوع. وقد تكون محاولة لتحقيق المزيد من الإنجازات للحزب في اللحظة الأخيرة.

وهذا الأسبوع، سيحاول التحالف تمرير سلسلة من القوانين الاجتماعية والاقتصادية، وتشير التقديرات إلى أنه حتى المعارضة ستجد صعوبة في معارضتها. مثل القانون الذي سيوافق على منح المساعدة لأصحاب المصالح على خلفية موجة اوميكرون، ونقاط الائتمان للوالدين في ضريبة الدخل، وتنظيم سوق "تاما 38"، والمساعدة القانونية لضحايا الاعتداء الجنسي والقوانين المتعلقة بالجريمة في المجتمع العربي.

في الأسابيع المقبلة، سيحاول الائتلاف استكمال سن قانون تقييد المناصب، وغدًا سيكون هناك اجتماع تحضيري للعودة إلى جلسات الكنيست، والذي سيحضره قادة الأحزاب. الشخص الذي سيدير الأمور فعليًا بدلاً من رئيس الائتلاف المنسحبة، إديت سيلمان، سيكون عضو الكنيست بوعز توبوروفسكي من حزب (يش عتيد).