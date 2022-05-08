اختبأوا وناموا في الأحراش حتى تم القبض عليهم || تفاصيل جديدة من القبض على منفذي عملية إلعاد

بعد ساعات من الهجوم، اختبأوا وراء الصخور والأدغال وغطوا أنفسهم ببطانية

بعد وقت قصير من إلقاء القبض على منفذي العملية القاتلة في إلعاد، تم تقديم مزيد من التفاصيل اليوم الأحد حول ملابسات اعتقالهما: بعد تقييم استخباراتي، اتضح أن الاثنين أسعد الرفاعي وصبحي أبو شقير كانا في منطقة قرب كيبوتس ناحشونيم.

وتم العثور على مكتشفات ذات صلة في نفس المكان، واعتبارًا من يوم أمس، تركزت القوات على المحاجر والمناطق المفتوحة بين مدينة روش هاعين وإلعاد. كما تم العثور على الفأس التي استخدموها لتنفيذ عملية القتل.

وبحسب تقرير نشره موقع القناة 13، كان طريق هروبهم على بعد مئات الأمتار من موقع تنفيذ العملية. وبعد ساعات من الحادث، اختبأوا وراء الصخور والأحراش وغطوا أنفسهم ببطانية. كانت حركتهم الوحيدة هي اتجاه بساتين الأفوكادو والفاكهة ثم عادوا إلى مخبأهم وناموا في المنطقة لبضعة أيام حتى تم القبض عليهم.

الفلسطينيان اللذان تم أسرهما تم اقتيادهما لاستجواب من قبل جهاز الأمن العام(الشاباك)، بعد أن تركوا آثارًا في المنطقة أدت إلى تقليص منطقة البحث وفي نهاية المطاف إلى إلقاء القبض عليهم.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن منفذي العملية لم يكن لديهما خطة منظمة، واختارا الاختباء في منطقة احراش "روش هعاين".

كما أن منفذي العملية اللذين تم أسرهما أحياءً تركا الوصايا على هواتفهما، حيث كانا متأكدين من أنهما سيقتلان. علاوة على ذلك، سوف يجتمع مجلس الوزراء الأمني ​​الليلة لمناقشة الخطوات الاستراتيجية الأوسع على افتراض أن موجة العمليات لم تنته بعد وأن التوترات ما زالت مستمرة.