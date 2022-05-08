البيت الأبيض: السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن تقوم بزيارة غير معلنة لأوكرانيا

سيدة أمريكا الأولى تصل أوكرانيا في زيارة مفاجئة

توجّهت السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن إلى أوكرانيا الأحد في زيارة مفاجئة، وفق ما أعلن متحدث باسمها، والتقت نظيرتها الأوكرانية أولينا زيلينسكا في مدرسة قريبة من الحدود السلوفاكية.

وقالت أمام صحافيين "أردتُ أن آتي يوم عيد الأمّهات. أظنّ أن من المهمّ إظهار للشعب الأوكراني أن هذه الحرب يجب أن تتوقف وأن هذه الحرب وحشية وأن شعب الولايات المتحدة يقف إلى جانب الشعب الأوكراني".

وزارت بايدن سلوفاكيا هذا الاسبوع حيث التقت لاجئين أوكرانيين. وظلت زيارتها لاوكرانيا طي الكتمان حتى اللحظة الاخيرة. وتعانقت بايدن وزيلينسكا وقدمت السيدة الاميركية الاولى باقة زهور الى زوجة الرئيس الاوكراني.

وقال مسؤول أميركي انها المرة الاولى التي تظهر فيها زيلينسكا أمام الجمهور منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، موضحا ان المرأتين تبادلتا رسائل في الاسابيع الاخيرة.

وقالت زيلينسكا متوجهة الى بايدن "أود أولا ان اشكرك لهذا العمل الشجاع جدا. لاننا نفهم أنه ليس سهلا ان تأتي سيدة الولايات المتحدة الاولى الى هنا، خلال حرب تستمر فيها العمليات العسكرية كل يوم وتطلق صفارات الانذار كل يوم".

واضافت "نشعر جميعا بدعمك ونشعر جميعا بقيادة الرئيس الاميركي. لكننا نحرص على التأكيد أن عيد الامهات هو يوم يحمل رمزية كبيرة بالنسبة الينا لاننا نشعر أيضا بمحبتك ودعمك في يوم بالغ الاهمية". وعقدت المرأتان اجتماعا مغلقا استمر نحو ساعة قبل ان تلتقيا اطفالا نازحين برفقة أمهاتهم.