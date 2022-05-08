ضابط إسرائيلي كبير:"كل مقيم غير شرعي بنظرنا هو هجوم محتمل"

جاءت تصريحات الضابط الاسرائيلي الكبير في أعقاب القاء القبض على المنفذين

بعد إلقاء القبض على منفذي "عملية إلعاد"، صرح ضابط كبير في الجيش الاسرائيلي مساء اليوم لقناة "13" إن "موقع العملية في العاد من ُأصعب المواقع التي رأيتها، نحن نعمل ليلا نهارا لتقوية القبضة على خط التماس، العملية خرجت من منطقتنا ونحن نتحمل المسؤولية، الجدار يجب أن يكون أكثر إحكاما ونحن نتعلم. كل مقيم بشكل غير قانوني، من وجهة نظرنا هو هجوم محتمل. نحن مستعدون لهجمات تستلهم من هذه العملية".

وحول قتل اورن بن يفتاح، الذي نقل المهاجمين بسيارته وقتل في الهجوم الدامي قال إنه "يجب زيادة الوعي بشأن المقيمين الغير شرعيين، ايضا بالنسبة لمن ينقل مقيمين غير شرعييين ’ويقول لي إن هذا لن يحدث’ -العملية هي تحذير للجميع".

وتابع بشأن اعتقال المنفذين وقال :"أنشأنا خلايا لوحدة ’مرعول’ (وحدة احتياط للعثور على الأشخاص بناء على تحليل ميداني) في كل وحدة عسكرية" واضاف :"لقد كانوا محورا مركزيا جدا مع الشرطة وجهاز الأمن العام. لقد وجدوا بقع دم ونتائج في الميدان".

واضاف :"الساعة الـ2:00 تلقينا أجوبة أن الحمض النووي من دم أحد المهاجمين، المنطقة التي تواجدوا بها تم فحصها أربع مرات، وعثر عليهم على مسافة قريبة من بقع الدم، كانوا مرهقين ولم يعارضوا الاعتقال. خشينا انهم في حال شعروا باليأس ان قوموا بعملية إضافية، نحن سنقوم بعمليات مسح لبيوتهم بأقرب وقت تجهيزا لهدمها".