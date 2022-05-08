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مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بعد محاولته عبور الحدود بالقرب من مدينة الطيبة

i24news

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قوات مشتركة من الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود
IDF spokespersonقوات مشتركة من الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود

بعد عدم التجاوب مع الاعتقال: فلسطيني حاول عبور الجدار وقتل رميا بالرصاص

قُتل فلسطيني مشتبه به الليلة الأحد برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، بعد أن تعرفت عليه القوة أثناء محاولة العبور عن طريق السياج الحدودي إلى الأراضي الإسرائيلية، بالقرب من قرية خربة جبارة في منطقة "مناشي".

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وحاولت قوة من الجيش الإسرائيلي اعتقال المشتبه به، وهو من سكان خان يونس، وأصله من قطاع غزة، ولما لم يتجاوب المشتبه به أطلقت عليه رصاصة، تم نقله إلى المستشفى لمعالجته وبكنه توفي متأثرا بجراحه.

ويأتي الحادث على خلفية محاولة الجيش الإسرائيلي سد الثغرات "بإحكام" في السياج الفاصل، على خلفية أن عمليتين في الموجة العمليات الأخيرة نفذهما فلسطنيون اجتازوه، مثل منفذي عملية تل أبيب و إلعاد,

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