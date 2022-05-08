القدس :اصابة شرطي اسرائيلي في عملية طعن بباب العامود وتحييد المنفذ

اصيب شرطي حرس حدود اسرائيلي (24 عاما) مساء اليوم في عملية طعن نفذها مهاجم فلسطيني حيث قام بمهاجمة نقطة التفتيش التي تتواجد قرب باب العامود في مدينة القدس، ووصفت حالة الشرطي بالمتوسطة.

وقال البيان الصادر عن الشرطة الاسرائيلية إن المهاجم "وصل الى منطقة باب العامود في القدس الشرقية وهو مسلح بسكين وقام بطعن الشرطي، وردا على ذلك أطلق رجال الشرطة الذين تواجدوا بالمكان النيران تجاهه وقاموا بتحييده".

في حين قال المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء إن المسعفين قاموا بتقديم العلاج الطبي ونقل المصاب (20 عاما) الى مستشفى هداسا ، وتوصف اصابته بالمتوسطة، وهو بوعيه التام ويعاني من طعنة.

وقالت الشرطة إن المنفذ (20 عاما) من قرية شمالي رام الله، اصيب بصورة خطيرة، وهو مقيم غير شرعي ، جاء مسلحا بسكين قرب نقطة الحراسة واشتبه رجال الشرطة فيه وطلبوا ان يقوموا بتفتيشه داخل نقطة الحراسة، وهناك قام بطعن أحد رجال الشرطة بالقسم العلوي من جسده، وبعد ذلك قام رجال الشرطة بإطلاق النار تجاهه وتحييده.