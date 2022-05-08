مشتبه به حاول التسلل إلى مستوطنة "تكواع" في منطقة القدس، حارس الأمن قام بتحييده

مشتبه به حاول التسلل إلى مستوطنة في منطقة القدس. أطلق النار على أحد المداخل وحارس الأمن قام بتحييده

بالتزامن مع عملية الطعن في باب العامود بالقدس، حاول مشتبه به مساء اليوم الأحد التسلل إلى مستوطنة "تكواع" في منطقة غوش عتصيون قرب القدس. اكتشفه رجل كان في حالة تأهب في المنطقة وهو يعمل أيضًا كحارس أمن، اطلق النار عليه. وتم تحديد وفاة المشتبه به على الفور.

وتشير الأنباء الأولية إلى أن المشتبه به كان مسلحا بسكين وحاول التسلق أو فتح قفل في أحد أجزاء السياج قرب مدخل "تكواع". وبدأت القوات الأمنية عمليات تفتيش في المنطقة بحثا عن مشتبه بهم محتملين آخرين.

ووقع الحادث بالتزامن مع العملية الذي وقعت في القدس، حيث طعن مقاتل من حرس الحدود يبلغ من العمر 24 عاما من قبل فلسطيني على حاجز بالقرب من باب العامود. تُعرف حالته على أنها متوسطة وتم نقله بوعي إلى مستشفى هداسا في المدينة.

وقالت الشرطة إن مقاتلين آخرين في مكان الحادث الطلقوا النار على المشتبه به وقاموا بتحييده. واصيب منفذ العملية هو غدير دار أحمد، 20 عاما، من سكان قرية عبوين شمال رام الله، بجروح خطيرة.