اسرائيل تعلن عن إعادة فتح المعابر مع الضفة الغربية

المنسق يعلن ان معبر ايرز بين اسرائيل وقطاع غزة سيبقى مغلقا حتى اشعار آخر

بعد التقييمات الأمنية الأخيرة، أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق مساء اليوم عن فتح معابر الضفة الغربية باستثناء حملة التصاريح من سكان قرية رمانة قضاء جنين شمالي الضفة الغربية وهي مسقط رأس المهاجمين اللذين نفذا عملية "العاد" الخميس الماضي، حيث لن يسمح لهم بدخول إسرائيل

وأقر ايضا أن معبر ايرز سيبقى مغلقا أمام سكان غزة حتى إشعار آخر، وخلال الاغلاق سيتم السماح بالمرور عبر المعبر للحالات الانسانية، الطبية والاستثنائية فقط، ويخضع هذا الامر لموافقة منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق.

وأضاف المنسق أنه بالنسبة " لمراكز الخدمة لإصدار البطاقات الممغنطة تعود غدًا إلى دوامها الاعتيادي". ويشار الى أنه تم تمديد الاغلاق الذي فرض على الضفة الغربية بعد عملية "العاد" العدائية الدموية الخميس الماضي والتي ادت لمقتل ثلاثة اسرائيليين.