تقرير: إسرائيل تدرس تنفيذ عملية في جنين

القيادة الأمنية الاسرائيلية تدرس امكانية الرد من خلال عملية في غزة أو جنين

ناقشت القيادة الامنية مساء اليوم على مدار اربع ساعات الخطوات القادمة التي يجب اتخاذها في مواجهة موجة العمليات الحالية، وذكرت القناة N12 أن المشاورات الأمنية المتواصلة استهدفت تحديد الاستراتيجية في ظل موجة العمليات ، وذكرت أن في إسرائيل مترددون إما من خلال الرد في غزة أو توجيه الجهود الهجومية الى جنين.

وخلال النقاش طرح موضوعان مركزيان بين قادة الأجهزة الأمنية مع رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت :"هل الذهاب نحو عملية واسعة، هجومية جدا في جنين والقرى المحيطة بها؟ أحد الاعتبارات التي أخذت بالحسبان أنه في هذه المرحلة تقريبا تقريبا جميع العمليات خرجت من هناك. الدخول لمثل هذه المعركة سيؤدي الى اعتقالات واحباط عمليات- لكن أيضا سيجر الى عمليات أخرى في المدن الأخرى في الضفة الغربية كخطوة رادعة، حتى يروا ويروا.

الموضوع الأخر الذي حيرهم، هل من الصحيح الرد على الحوادث والعمليات التي تخرج من الضفة الغربية- في غزة؟ بينيت صرح مؤخرا أن المحرضين سيستهدفون، حيث أن السلطات الاسرائيلية تعتبر بأن حماس هي المحرض على العمليات في الضفة وهي حذرة بنفس الوقت أن لا يكون تصعيد في منطقة الجنوب، وبحسب التقرير هناك تردد لدى الجهاز الأمني، من منطلق أن الجيش الاسرائيلي مشغول ايضا في الضفة الغربية، واتخاذ القرار حول الموضوع سيكون خلال الأيام القادمة، وايضا المجلس الامني المصغر -الكابينيت من المرتقب ان يعقد جلسته قريبا.