إيران تؤكد الزيارة المرتقبة لأمير قطر إلى طهران برفقة وفد سياسي واقتصادي

بحسب وكالة رويترز" رحلة الأمير تهدف إلى جلب أطراف الاتفاق النووي الإيراني إلى أرضية وسط جديدة"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إن"زيارة أمير قطر لطهران هي على جدول الأعمال وتشمل قضايا ثنائية وإقليمية ودولية. وبعد هذه الرحلة سيتوجه الرئيس الإيراني إلى دولة خليجية" بحسب وكالة رويترز .

وذكرت رويترز "لأول مرة زيارة الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني" ، نقلا عن مصدر ، مشيرة إلى أنه "سيزور إيران قبل السفر إلى ألمانيا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى لمناقشة الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وأمن الطاقة. في أوروبا.

ومن جهتها أفادت "إيرنا" إنه "من المقرر أن يزور أمير قطر، إيران، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى لمتابعة الاتفاقات السياسية والاقتصادية التي تم التوصل إليها بين البلدين خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى قطر"، لافتة إلى أن زيارة أمير قطر لإیران "تأتي في إطار زیارات مسؤولي دول المنطقة إلى إيران، خلال الفترة القصيرة من تولي الحكومة الإيرانية الحالية مهام عملها".

وصلت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة إلى طريق مسدود بسبب إصرار طهران على إزالة الحرس الثوري الإسلامي ، قوته الأمنية ، من قائمة المنظمات الإرهابية الخارجية الأمريكية.

وكانت آخر مرة زار فيها أمير قطر إيران في كانون الثاني /يناير 2020 في محاولة لتخفيف التوترات بين طهران وواشنطن. جاء ذلك في أعقاب مقتل القائد الأعلى للحرس الثوري قاسم سليماني على يد الولايات المتحدة.

كما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن زيارة الأمير كانت تهدف إلى متابعة العديد من مذكرات التفاهم الثنائية الموقعة خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الدوحة في فبراير/شباط المنصرم.